Відібрані в українців паспорти рашисти передають диверсантам, – Центр національного спротиву

На окупованих територіях загарбники з різних приводів відбирають в українців паспорти. Їх потім передають членам своїх диверсійно-розвідувальних груп.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“Окупанти ходять по домівках населення й вимагають отримувати документацію прав власності й таке інше відповідно до норм російського законодавства, а це можливо лише за наявності російського громадянства”, – йдеться в повідомленні.

При цьому українські документи ворог вилучає. При заяві на отримання російського громадянства український паспорт теж вимагають здавати, хоча у РФ не заборонено мати подвійне громадянство. Паспорт також відбирають в тих хто потрапив до катівні й не повертають після звільнення.