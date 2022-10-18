Кримінал

Від російських терактів постраждала третина електростанцій в Україні, – Зеленський

18 Жовтня 2022 12:23
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війна

Російські теракти націлені на енергетичну та критичну інфраструктуру України. За останній тиждень постраждала третина електростанцій.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

“З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що призвело до масових відключень електроенергії по всій країні”, – написав він і додав, що “місця для переговорів із путінським режимом не залишилося”.


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