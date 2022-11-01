В окупованому Бердянську підірвали автівку колаборанта

У тимчасово окупованому Бердянську 31 жовтня підірвали автівку колаборанта Павла Іщука. Він у важкому стані.

Про це розповіла голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі «Суспільному».

За її словами, вибухівку підклали в автомобіль заступника голови окупаційної «адміністрації міста з зовнішньої політики та масових комунікацій». У вибухівку поклали металеві кульки та цвяхи.

Галіцина сказала, що Іщука госпіталізували. Він у свідомості, але його стан оцінюється як тяжкий.