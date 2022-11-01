Кримінал

В окупованому Бердянську підірвали автівку колаборанта

1 Листопада 2022 13:46
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війна, окупація

У тимчасово окупованому Бердянську 31 жовтня підірвали автівку колаборанта Павла Іщука. Він у важкому стані.

Про це розповіла голова Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіцина у коментарі «Суспільному».

За її словами, вибухівку підклали в автомобіль заступника голови окупаційної «адміністрації міста з зовнішньої політики та масових комунікацій». У вибухівку поклали металеві кульки та цвяхи.

Галіцина сказала, що Іщука госпіталізували. Він у свідомості, але його стан оцінюється як тяжкий.


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