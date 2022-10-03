В Генштабі розповіли, що відбувається на Донецькому напрямку

Українські військові продовжують оборонну операцію на сході України. Наші воїни відбили атаки ворога у районі 8 населених пунктів.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Виїмка, Спірне, Невельське та Первомайське”, – йдеться у повідомлені.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52, один штурмовик Су-25 та вісім безпілотних літальних апаратів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу, зокрема, уразили два командних пункти, чотирнадцять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, три склади з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами, а також вісім інших важливих об’єктів противника.