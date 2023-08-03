Унаслідок російського обстрілу в Херсоні поранено волонтера з Норвегії

У Херсоні під час ворожого обстрілу поранено волонтера з Норвегії, чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні, повідомляє обласна військова адміністрація.

“Волонтер із Норвегії потрапив під ворожий обстріл у Херсоні. Близько 16:50 російська армія знову атакувала центральну частину міста. Легкі поранення отримав волонтер. Його госпіталізували до місцевої лікарні”, – йдеться в повідомленні Херсонської ОВА.

Як повідомляється, чоловікові надали необхідну медичну допомогу. Його життю наразі нічого не загрожує.