Кримінал

“Укриття просто не відкрили” – чоловік розповів про загибель дружини у Києві

1 Червня 2023 08:46
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ракетний удар

Столичний мешканець Ярослав, чия дружина загинула під час атаки росіян 1 червня, розповів, що люди прибігли вночі до укриття, але їм не ніхто не відкрив.

“Була тривога, люди бігли в укриття. Укриття просто не відкрили та й все. Люди стукали, дуже довго стукали. І ніхто. Були там жінки, діти і ніхто не відкрив… В той момент прилетіло”, – сказав Ярослав.

Повідомляється, що дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі Києва, коли з дитиною бігла укриття. Дитина залишилась жива.

Сам Ярослав розповів, що був поруч з сім’єю, але коли вони не змогли достукатися до укриття, то він побіг на іншу сторону покликати, щоб відкрили.

Окрім дружини Ярослава, загинули ще двоє людей, зокрема дитина. За даними Суспільного, усі вони в той час прямували до укриття.


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