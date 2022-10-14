Українські захисники знищили значну частину озброєння та військової техніки рф у районі Антрацита, — Генштаб ЗСУ

За попередньою інформацією, у районі залізничної станції в місті Антрацит Луганщини українські військові знищили значну частину озброєння та військової техніки рф, яка транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Упродовж поточної доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Так, у районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 — пораненими. Також знищено 3 комплекси С-300 і до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.