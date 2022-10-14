Кримінал

Українські захисники знищили значну частину озброєння та військової техніки рф у районі Антрацита, — Генштаб ЗСУ

14 Жовтня 2022 18:53
66
війна

За попередньою інформацією, у районі залізничної станції в місті Антрацит Луганщини українські військові знищили значну частину озброєння та військової техніки рф, яка транспортувалася залізничним транспортом. Кількість та характер ушкоджень уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Упродовж поточної доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також одного зенітного ракетного комплексу противника.

Ракетні війська та артилерія уразили 3 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та три склади боєприпасів.

За уточненою інформацією, підтверджено знищення значної кількості особового складу противника за попередні дні. Так, у районах населених пунктів Хлібодарівка Донецької області, Токмак Запорізької області та Токарівка Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб загиблими та близько 100 — пораненими. Також знищено 3 комплекси С-300 і до 10 одиниць іншого озброєння та військової техніки.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

После 10 октября: момент истины
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін просто вбиває, а не мститься
Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
усі думки
ТОП-новини
14 Жовтня 2022 18:53
66

Українські захисники знищили значну частину озброєння та військової техніки рф у районі Антрацита, — Генштаб ЗСУ
14 Жовтня 2022 19:07
41

ППО IRIS-T вже розмістили на південному напрямку, – речник Повітряних сил
14 Жовтня 2022 18:20
40

Після критики з боку України Червоний хрест вимагає доступу до українських військовополонених
14 Жовтня 2022 18:07
27

Норвегія закупить артилерійські боєприпаси для України
14 Жовтня 2022 17:12
38

Зеленський відвідав військовий госпіталь та вручив державні нагороди пораненим захисникам
Останні новини
усі новини