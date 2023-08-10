Кримінал

Удар по Запоріжжю: кількість жертв та поранених зросла

10 Серпня 2023 08:54
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ракетний удар, запоріжжя

Через обстріл Запоріжжя на ранок четверга, 10 серпня загинули вже троє людей, ще 9 людей отримали поранення.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Троє загиблих та дев’ять травмованих, серед них 11-місячна дитина – наслідок удару по обласному центру”, – розповів він.

За словами Малашка, російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок – 19 та 21 років.

Як зазначив голова МВС Ігор Клименко, вранці в лікарні померла ще одна жінка.

“Станом на 8:30 загинуло 3 осіб, 9 – травмовано. Одна людина у важкому стані”, – також констатував він.


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