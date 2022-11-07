Кримінал

У Запоріжжі затримали блогера, який працював на Шарія

7 Листопада 2022 14:42
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сбу

Правоохоронці затримали у Запоріжжі блогера, який знімав результати ракетних ударів. Його матеріали використовували спецслужби Росії та пропагандист Анатолій Шарій.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, чоловік створив спеціалізовану інтернет-платформу, де публікував фото та відео з власними коментарями та текстовим описом подій. Зокрема, блогер оприлюднював інформацію про наслідки російських ракетних ударів по Запоріжжю.

Матеріали чоловіка “підхоплювали” представники спецслужб РФ для збору розвідданих про “результати” ракетно-артилерійських обстрілів, а також окупанти для коригування ударів.

Крім того, фото та відео блогера використовував прокремлівський пропагандист Анатолій Шарій для наповнення власного Telegram-каналу.

“З “перепощених” відео із Запоріжжя він готував деструктивний контент, в якому заперечував причетність кремля до знищення цивільної та критичної інфраструктури українських міст”, – йдеться у повідомленні.

СБУ затримала блогера при спробі чергового поширення інформації на користь РФ. У чоловіка виявили телефон з доказами.

Наразі вирішується питання щодо притягнення фігуранта до кримінальної відповідальності за ст. 114-2 ККУ. Затриманому загрожує до 12 років ув’язнення.


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