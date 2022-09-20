Кримінал

У Севастополі вночі і вранці лунали звуки вибухів і стрілянини

20 Вересня 2022 10:58
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Вранці 20 вересня у центральній частині Севастополя було чути два вибухи і стрілянину з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

“Перший вибух пролунав о 04:51, він був віддалений, невиразний і не схожий на роботу системи протиповітряної оборони. Другий – пролунав о 06:05, був більш гучним, чіткішим, проте було важко визначити, з якого напрямку йде звук, при цьому диму видно не було”, – йдеться у повідомленні.

Кореспондент додав, що близько 06:45 у Севастополі розпочалася хаотична стрілянина зі стрілецької зброї, приблизно з району Корабельної сторони або Інкермана і тривала близько однієї хвилини, проте хлопків цього разу чути не було.

Підконтрольна Росії влада Севастополя поки що не коментувала ці події.


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