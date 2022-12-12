Кримінал

У Росії горить склад з каучуком

12 Грудня 2022 16:47
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росія

Росія продовжує палати, пожежі останнім часом стали дуже часто траплятися у різних регіонах країни-агресорки. Так вранці 12 грудня спалахнув ТЦ у Балашисі Московської області, а у Нижньокамську згорів склад підприємства, де зберігали каучук.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

“Пожежі в Росії і не думають зупинятися: у Нижньокамську згорів склад підприємства “Нижньокамськнафтохім”. Там зберігали каучук”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа почалася у цеху №1532, де лежала готова продукція. Площа пожежі становила 6000 квадратних метрів, за підсумками вогонь зруйнував будівлю. Причини пожежі наразі невідомі.


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