У Росії горить склад з каучуком

Росія продовжує палати, пожежі останнім часом стали дуже часто траплятися у різних регіонах країни-агресорки. Так вранці 12 грудня спалахнув ТЦ у Балашисі Московської області, а у Нижньокамську згорів склад підприємства, де зберігали каучук.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

“Пожежі в Росії і не думають зупинятися: у Нижньокамську згорів склад підприємства “Нижньокамськнафтохім”. Там зберігали каучук”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пожежа почалася у цеху №1532, де лежала готова продукція. Площа пожежі становила 6000 квадратних метрів, за підсумками вогонь зруйнував будівлю. Причини пожежі наразі невідомі.