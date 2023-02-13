Кримінал

У РФ застрелився генерал МВС, який “полював” на опозиціонерів, – ЗМІ

13 Лютого 2023 19:09
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росія

Під Москвою покінчив із собою генерал-майор та колишній заступник начальника відділу російського МВС по боротьбі з “екстремізмом” Володимир Макаров.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Тіло виявили вранці 13 лютого в його заміському будинку у селі Голіково. За попередніми даними, він наклав на себе руки.

“Московский комсомолец” зазначає, що в будинку зберігалася вогнепальна зброя.

Макарова звільнили з посади в управлінні МВС із боротьби з екстремізмом (також відомий як Центр “Е”) у січні цього року.

“Медуза” повідомляє, що Центр “Е” – Це репресивний орган, співробітники якого переслідують учасників протестних акцій і, зокрема, стежать за публікаціями в соцмережах із критикою влади.


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