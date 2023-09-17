Кримінал

У Лівії внаслідок повені загинуло понад 11 тисяч людей

17 Вересня 2023 14:22
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повінь

У лівійському місті Дерна внаслідок повені загинули щонайменше 11300 людей, повідомляє CNN з посиланням на доповідь Управління ООН з координації гуманітарних питань. Також відомо про 170 загиблих в інших частинах країни.

За даними організації, ще 10 100 жителів Дерни вважаються зниклими безвісти. В ООН вважають, що пошукові роботи, що продовжуються, призведуть до виявлення нових жертв.

У доповіді також йдеться про те, що через повінь щонайменше 40 тисяч людей, у тому числі 30 тисяч жителів Дерни, були змушені переселитися на північний схід країни. В організації зазначили, що у дорозі мешканцям постраждалих районів загрожують протипіхотні міни та інші боєприпаси, які вимило з ґрунту та рознесло водою.

В ООН додали, що від повені постраждали майже 300 тисяч дітей. Вони піддаються підвищеному ризику захворіти на дизентерію, холеру або зіткнутися з недоїданням. Також вони можуть зіткнутися з насильством та експлуатацією, вважають в організації.

Причиною повені в Лівії став ураган «Даніель». У найбільш постраждалому місті Дерна, в якому донедавна жило близько 125 тисяч людей, через сильні дощі прорвало дві річкові греблі, що ще більше посилило наслідки потопу.


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