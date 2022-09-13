Кримінал

Троє чоловіків підірвались на деокупованій частині Харківщині

13 Вересня 2022 17:10
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Троє жителів села Макарове Харківської області загинули, підірвавшись на ворожому боєприпасі.

Про це повідомляє Золочівська селищна рада.

“Безжальна війна забрала життя ще трьох наших земляків”, – йдеться у заяві.

За інформації селищної ради, внаслідок підриву на ворожому вибуховому пристрої трагічно загинули мешканці села Макарове

Ще два дні тому російські окупанти покинули це село. Всі дороги, які ведуть з нього у бік Золочева наразі заміновані, проте рятувальники працюють над їх розчищенням.


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