Кримінал

Сили ППО збили 4 “Калібри” над західними областями України Сили ППО 13 жовтня збили чотири крилаті ракети, які Росія випустила по західних областях України з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє Повітряне командування “Захід”. Українські військові зазначили, що ворог обстрілював “Калібрами” об’єкти критичної інфраструктури. “Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони”, – вказали у ПК “Захід”. Ще одну крилату ракету “Калібр” знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування “Південь”. Поділитися:



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