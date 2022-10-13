Кримінал

Сили ППО збили 4 “Калібри” над західними областями України

13 Жовтня 2022 18:13
57
війна

Сили ППО 13 жовтня збили чотири крилаті ракети, які Росія випустила по західних областях України з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Повітряне командування “Захід”.

Українські військові зазначили, що ворог обстрілював “Калібрами” об’єкти критичної інфраструктури.

“Чотири крилаті ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони”, – вказали у ПК “Захід”.

Ще одну крилату ракету “Калібр” знищено на півдні країни підрозділом протиповітряної оборони Повітряне командування “Південь”.


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