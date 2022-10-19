Кримінал

Сили оборони знищили вже понад 66 тисяч окупантів, – Генштаб

19 Жовтня 2022 09:20
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війна

За даними на ранок середи, 19 жовтня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66280 військових.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 66280 (+4300);
  • танків – 2554 (+6);
  • бойових броньованих машин – 5235 (+16);
  • артилерійських систем – 1637 (+15);
  • РСЗВ – 372 (+0);
  • засоби ППО – 189 (+1);
  • літаків – 269 (+1);
  • гелікоптерів – 242 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10);
  • крилаті ракети – 323 (+5);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14);
  • спеціальна техніка – 146 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.


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