Сили оборони знищили вже понад 66 тисяч окупантів, – Генштаб

За даними на ранок середи, 19 жовтня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66280 військових.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 66280 (+4300);
- танків – 2554 (+6);
- бойових броньованих машин – 5235 (+16);
- артилерійських систем – 1637 (+15);
- РСЗВ – 372 (+0);
- засоби ППО – 189 (+1);
- літаків – 269 (+1);
- гелікоптерів – 242 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10);
- крилаті ракети – 323 (+5);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14);
- спеціальна техніка – 146 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.
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