Кримінал

Сили оборони знищили вже понад 66 тисяч окупантів, – Генштаб За даними на ранок середи, 19 жовтня, українські військові ліквідували за добу 430 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 66280 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали: особового складу – близько 66280 (+4300);

танків – 2554 (+6);

бойових броньованих машин – 5235 (+16);

артилерійських систем – 1637 (+15);

РСЗВ – 372 (+0);

засоби ППО – 189 (+1);

літаків – 269 (+1);

гелікоптерів – 242 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10);

крилаті ракети – 323 (+5);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3999 (+14);

спеціальна техніка – 146 (+2). Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал