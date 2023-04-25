Суд змінив запобіжний захід меру Одеси Труханову у справі про «Краян»

Вищий антикорупційний суд 25 квітня змінив запобіжний захід міському голові Одеси Геннадію Труханову у справі заводу «Краян». Замість особистого зобов’язання йому призначили заставу у розмірі 30 866 000 гривень.

Про це повідомила пресслужба ВАКС та Центр протидії корупції.

Прокурор просив застосувати до мера Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави понад 30 млн гривень.

Судді ВАКС задовольнили клопотання прокурора частково, застосувавши запропоновану заставу. Гроші Труханов має внести впродовж 5 днів.

Крім внесення застави, Труханов повинен носити електронний браслет, утримуватись від спілкування зі свідками, повідомляти про зміну роботи чи місця проживання і з’являтися за викликом суду.

Меру Одеси також заборонили покидати територію України без дозволу суду і зобов’язали здати закордонний паспорт та інші документи, що дають право на виїзд. У разі невиконання обовʼязків, заставу стягнуть в дохід бюджету.

Раніше у Труханова був інший запобіжний у цій справі. У 2018 році суд відпустив його на поруки тодішнього народного депутата від БПП Дмитра Голубова. Прокурор зазначив, що Голубов уже не є депутатом, а Труханов нібито посварився з ним, тобто обставини істотно змінилися.

Прокурор обґрунтовував необхідність посилення запобіжного заходу тим, що Труханов допускав порушення покладених на нього обовʼязків. Зокрема, він неодноразово пропускав судові засідання і «не завжди причини були поважними». Також, на думку прокурора, є ризик, що Труханов може переховуватись від суду за кордоном.

Водночас мер Одеси заявив, що «продовжується політичне полювання на нього як мера міста з боку САП». За словами Труханова, він є військовим, який давав присягу державі, а переховуватися не має наміру.