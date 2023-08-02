СБУ затримала “велосипедистів”, їх підозрюють у коригуванні ударів по Харкову

Служба безпеки повідомила, що її кіберфахівці викрили у Харкові двох агентів Росії, які збирали інформацію про підрозділи ЗСУ та коригували удари окупантів.

Співробітники СБУ затримали обох підозрюваних “на гарячому” під час збору даних щодо дислокації одного з військових підрозділів.

Коригувальниками виявились двоє безробітних, які їздили Харковом на велосипедах і вели зйомку на місцях дислокації підрозділів Сил оборони. Після цього вони відзначали локації на онлайн-мапах та відправляли скриншоти з відмітками кураторам у Росії.

Спецслужби також перевіряють причетність підозрюваних до наведення атаки російських дронів-камікадзе по Харковом 1 серпня.

Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу. У разі винесення судом обвинувального вироку, їм загрожує до 12 років ув’язнення.