СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який присягнув “на вірність росії”

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.
Підписавши «присягу громадянина рф», його призначили «молодшим інспектором» у місцевій в’язниці під назвою «ізолятор № 1».
На цій «посаді» він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими.
Після звільнення Херсона зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.
При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:
- окупаційну «перепустку», яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;
- «виписку з наказу» про призначення на «посаду» у лавах загарбницького органу;
- «довідку» про зарахування до адміністрації російської катівні;
- підписану колаборантом «присягу» на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства рф.
На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.