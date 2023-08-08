СБУ затримала у Херсоні колаборанта, який присягнув “на вірність росії”

Служба безпеки затримала у Херсоні ще одного колаборанта, який допомагав рашистам проводити масові репресії проти місцевих жителів під час окупації міста.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником є мешканець обласного центру, який після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками.

Підписавши «присягу громадянина рф», його призначили «молодшим інспектором» у місцевій в’язниці під назвою «ізолятор № 1».

На цій «посаді» він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався «залягти на дно» і тим самим уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

При обшуку у помешканні фігуранта виявлено:

окупаційну «перепустку», яка дозволяла йому безперешкодно проїжджати через російські блокпости;

«виписку з наказу» про призначення на «посаду» у лавах загарбницького органу;

«довідку» про зарахування до адміністрації російської катівні;

підписану колаборантом «присягу» на вірність країні-агресору та заяву на отримання громадянства рф.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.