СБУ затримала коригувальницю ворожих ударів по Одесі

Служба безпеки України затримала в Одесі російську агентку, яка коригувала ворожі удари по місту.

“Кіберфахівці Служби безпеки затримали в Одесі російську агентку, яка працювала на ФСБ. За регулярну грошову винагороду від окупантів їхня спільниця збирала розвіддані про місця базування Сил оборони на території обласного центру”, – ідеться в повідомленні української спецслужби.

За інформацією СБУ, також зловмисниця після ворожих повітряних атак на місто обходила постраждалі вулиці та фіксувала наслідки прильотів.

“За кожне виконане завдання російська агентка отримувала від свого “куратора” з ФСБ до 20 тис. у гривневому еквіваленті. “Суми” надходили у виді криптовалюти на електронний гаманець фігурантки”, – зазначається в повідомленні.

Розвідінформація була потрібна загарбникам для підготовки нових і коригування повторних повітряних ударів по Одесі із застосуванням крилатих або балістичних ракет і дронів-камікадзе.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю під час контрдиверсійних заходів, коли вона здійснювала дорозвідку місцевості поблизу одного з українських військових об’єктів.

За даними слідства, зловмисницею виявилася місцева мешканка, яка мала проросійські погляди і хотіла “підзаробити” за рахунок співпраці з ворожою спецслужбою.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки виявлено банківські картки та засоби зв’язку з доказами її розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Затримана перебуває під вартою та повністю визнала свою провину у співпраці з ворожою спецслужбою.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.