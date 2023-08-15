Кримінал

СБУ затримала голову ВЛК Житомирської області

15 Серпня 2023 18:26
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сбу

Голова військово-лікарської комісії в Житомирській області допомагала чоловікам нелегально виїжджати за кордон. Її зловили на хабарі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, голова обласної ВЛК діяла разом зі співробітниками обласного військкомату, адвокатом та чиновницею місцевої лікарні. Вони підробляли для чоловіків документи, у які вписували важкі діагнози, що дозволяло згодом перетнути кордон.

СБУ з’ясувала, що вартість таких послуг становила від 2,5 до 5 тисяч доларів і вона залежала від терміновості “замовлення”. Як зазначають силовики, отримані гроші зловмисники розподіляли між собою.

“Між фігурантами був чіткий розподіл злочинних “обов’язків”. Так, наприклад, адвокат підбирав потенційних “клієнтів”, голова ВЛК та чиновник медзакладу фальсифікували медичні довідки, а працівники облвійськкомату “супроводжували” їх у своєму відомстві”, – уточнюють у СБУ.

Голову військово-лікарської комісії, адвоката та чиновника медустанови було затримано під час отримання хабара. У ході обшуків правоохоронці виявили 35 тисяч доларів.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою.


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