Росіяни заблокували систему аварійного реагування ЗАЕС

Росіяни майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС, МАГАТЕ поки не відреагувало на цю ситуацію.

Про це повідомляє пресслужба Держатомрегулювання.

Загарбники продовжують здійснюють шалений тиск на персонал ЗАЕС, вдаються до залякувань, обшуків у приватних помешканнях співробітників станції, забороняють контакти із особами, що перебувають на підконтрольній українському уряду території. При спробі людей покинути окуповану територію, цьому перешкоджають та погрожують конфіскацією майна.

“Через демонтаж чи викрадення російськими загарбниками важливих елементів систем, виведення з ладу частити комп’ютерної техніки тощо значних зусиль та ресурсів потребує відновлення система фізичного захисту на станції. Окупанти майже повністю деградували систему аварійної готовності та реагування на ЗАЕС”, – зазначили в ДІЯРУ.

За наказом окупаційної “адміністрації”, ядерні терористи заблокували передачу інформації з Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки Запорізької АЕС.

“Про цей випадок, який загрожує безпеці на ЗАЕС, український регулятор поінформував МАГАТЕ, однак не отримував повідомлень щодо можливих планованих заходів з боку Агентства для врегулювання цієї ситуації”, – в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков під час онлайн-зустрічі з міжнародними партнерами.

Керівник ДІЯРУ вкотре підкреслив, що відновлення систем ядерної безпеки та захищеності на ЗАЕС можливе лише за умови повної деокупації та демілітаризації станції.