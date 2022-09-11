Кримінал

Росіяни використовують всі шляхи, щоб змусити мешканців окупованих територій України виїхати до РФ, – Human Rights Watch

11 Вересня 2022 17:38
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Загарбники не залишають мешканцям окупованих територій України жодних інших варіантів, крім їхати до Росії.

Про це розповіла заступниця директора департаменту Європи Human Rights Watch Рейчел Денбер в ефірі загальнонаціонального марафону на Суспільному.

Вона розповіла, що співробітники організації провели розмови з людьми, які були депортовані спочатку на окуповану Донеччину, а потім до Росії.

“Ми говорили з 13 людьми, і всі історії були про примусове переселення. Найбільш я була здивована тим фактом, що росіяни використовують всі шляхи, щоб змусити людей до переселення. Зокрема, до Росії та окупованих територій. Тобто не обов’язково прикладати до скроні зброю. Це просто означає, що в людей немає жодного вибору, вони (росіяни) його не залишили”, – каже

Вона додає, що не всім депортованим українцям вдається легко покинути Росію, через відсутність грошей, зв’язку, а часто й документів.

“В багатьох випадках їх відправляють в дуже віддалені регіони РФ, в багатьох випадках вони не мають при собі паспортів України. Люди, звичайно, перелякані, багато з них у дуже вразливому стані”, – пояснює Денбер.

За її словами міжнародна спільнота має вимагати доступу до українців, які проживають у місцях тимчасового розміщення.


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