Кримінал

Росіяни проводять примусову евакуацію жителів Херсонщини під приводом підготовки до оборони міста, – Генштаб

1 Листопада 2022 07:48
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війна

Окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні ЗСУ та не припиняють ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали райони понад 50 населених пунктів, зокрема: Соледар, Вугледар, Яковлівка, Веселе Донецької області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишатися без суттєвих змін.

РФ продовжує перекидання окремих підрозділів на територію Білорусі. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних безпілотних літальних апаратів з території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

  • на Слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Гатище, Стрілеча та Ветеринарне;
  • на Куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Кучерівка, Стельмахівка, М’ясожарівка, Петропавлівка;
  • на Лиманському напрямку – з артилерії різних типів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Григорівка та Берестове;
  • на Бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Зеленопілля, Кліщіївка, Бахмут, Бахмутське і Соледар;
  • на Авдіївському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Красногорівка, Первомайське та Невельське;
  • на Новопавлівському та Запорізькому напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Полтавка, Ольгівське, Малинівка, Павлівка, Новоданилівка.
  • На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад двадцяти населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

Окупанти здійснюють примусове переміщення цивільного населення. Так, в населеному пункті Каховка Херсонської області, громадян, які проживають в помешканнях вздовж берега Дніпра силоміць виселяють з осель. Навколо цивільного житла російські загарбники обладнують інженерні укріплення та мінно-вибухові загородження.

В населеному пункті Новочорномор’я Скадовського району російські військовослужбовці психологічно та фізично тиснуть на мирних жителів. Їх виганяють з власних помешкань. Вивільнені таким чином оселі плануються під заселення окупантами.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала по ворогу 14 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, опорні пункти і позиції комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 гелікоптери, 2 БпЛА та 45 ворожих крилатих ракет.

Воїни ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.


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