Кримінал

Росіяни намагаються відновити активний рух через Дніпро, – ОК “Південь”

14 Жовтня 2022 17:26
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війна

У Херсонській області російські окупанти намагаються відновити активний рух через річку Дніпро.

Про це повідомляє оперативне командування “Південь”.

“Ситуація на південнобузькому напрямку залишається стабільно напруженою складною, але контрольованою. Противник продовжує тримати оборону та здійснює спроби вогневого ураження позицій підрозділів Сил оборони з метою стримання дій наших підрозділів та завдання руйнувань цивільній інфраструктурі. Тривають спроби відновити активний рух через річку Дніпро”, – пишуть у “Півдні”.


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