Росіяни із С-300 обстріляли село під Запоріжжям

Російські війська за останню добу продовжували обстрілювати населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.
Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.
Під збройним натиском армії РФ опинилися жителі села Степне Запорізького району.
Зазначається, що окупанти обстріляли ракетами ЗРК С-300 житлові будинки. Внаслідок ракетного терору загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік.
“Також з осколковими пораненнями до лікарні доставлено 64-річну дружину загиблого”, – пише поліція.