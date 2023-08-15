Кримінал

Росіяни із С-300 обстріляли село під Запоріжжям

15 Серпня 2023 16:30
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обстріл

Російські війська за останню добу продовжували обстрілювати населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок ракетного удару загинуло двоє людей, ще одна дістала поранення.

Про це повідомляє ГУНП в Запорізькій області.

Під збройним натиском армії РФ опинилися жителі села Степне Запорізького району.

Зазначається, що окупанти обстріляли ракетами ЗРК С-300 житлові будинки. Внаслідок ракетного терору загинули 70-річна жінка та 77-річний чоловік.

“Також з осколковими пораненнями до лікарні доставлено 64-річну дружину загиблого”, – пише поліція.


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