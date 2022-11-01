Кримінал

Росіяни атакували Полтавщину безпілотниками

1 Листопада 2022 07:01
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війна

У ніч проти 1 листопада російсько-окупаційні війська атакували Полтавську область безпілотниками. Відомо про падіння чотирьох дронів на цивільні об’єкти.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Спершу він написав, що на Полтавщині збили три безпілотники, а «ще кілька» фіксували над областю. Трохи згодом, після закінчення повітряної тривоги, Лунін зазначив, що чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

За його словами, на місці працюють рятувальники, які приборкують пожежу. За попередньою інформацією, жертв немає.


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