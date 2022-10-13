Росія продовжує вербувати в’язнів для війни проти України, – Генштаб

Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

“За наявною інформацією, 11-12 жовтня, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан, було завербовано 385 в’язнів”, – інформують у ГШ.

Крім того, російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей.