Кримінал

Росія могла втратити в Україні вже 90 тисяч солдат убитими й скаліченими, – росЗМІ

12 Жовтня 2022 21:16
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війна

Безповоротні втрати російської армії в Україні можуть становити понад 90 тисяч людей.

Про це повідомляють “Важные истории” з посиланням на два джерела – колишнього офіцера російських спецслужб та чинного офіцера ФСБ.

До безповоротних втрат відносять убитих, зниклих безвісти, померлих від ран у госпіталях, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби.

Озвучена співрозмовниками російського медіа цифра близька до даних, які називав міністр оборони Великої Британії. За словами Бена Уоллеса, в Україні до початку вересня було вбито понад 25 тисяч російських солдатів, а загальну кількість втрат російської армії британське Міноборони оцінювало у понад 80 тисяч осіб.


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