Кримінал

Російські обстріли Харківщини 16 жовтня: одна людина загинула, четверо поранених

17 Жовтня 2022 09:07
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війна

45-річна жінка загинула, ще четверо людей поранені внаслідок російських артобстрілів Харківської області за добу. Серед госпіталізованих — 16-річний хлопець.

Про це вранці 17 жовтня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Жінка отримала смертельні поранення у селі Лук’янці Харківського району. Є поранені з Солоницівки, Куп’янського та Ізюмського районів.

“За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, минулої доби в Харківському районі внаслідок обстрілу Лук’янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В смт Солоницівка 47-річна жінка госпіталізована з пораненнями. В Куп’янському районі госпіталізований 69-річний чоловік. В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося 2 людей — 54-річний чоловік та його 16-річний син”, — йдеться у дописі голови ОВА.

За добу рятувальники-піротехніки знешкодили 630 вибухонебезпечних предметів, інформує ДСНС. Дві пожежі від обстрілів сталися у Чугуївському районі області: горів об’єкт агропромислового комплексу та гараж.


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