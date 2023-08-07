Російська інформаторка готувала повітряний удар по Миколаївщині під час візиту Зеленського, – СБУ

Служба безпеки затримала інформаторку спецслужб РФ, яка напередодні нещодавньої робочої поїздки президента України в Миколаївську область збирала розвіддані про запланований візит.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Насамперед зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту Глави держави на території області. Також вона мала виявляти локаціі систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова.

За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині.

Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ “на гарячому” під час спроби передачі розвідданих загарбникам.

За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї із військових частин регіону.

Для збору розвідінформації вона об’їжджала територію району та знімала локації українських об’єктів.

Крім цього, вона намагалася “в темну” отримати потрібні відомості через власні зв’язки, зокрема у соціальних установах регіону.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі фігурантці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.