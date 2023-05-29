Кримінал

РФ обстріляла Ківшарівку на Харківщині: поранені шестеро людей, серед яких діти та вагітна

29 Травня 2023 13:10
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війна

Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою “Іскандер”, по смт Ківшарівка Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід.

Також обстріляне с. Глушківка Куп’янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка

Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється.


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