Кримінал

РФ обстріляла Ківшарівку на Харківщині: поранені шестеро людей, серед яких діти та вагітна Ворог завдав ракетного удару, попередньо ракетою “Іскандер”, по смт Ківшарівка Куп’янського району. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина. В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, 2 приватні будинки та газопровід. Також обстріляне с. Глушківка Куп’янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється. Поділитися:



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал