Кримінал

Рашисти скинули заборонені аерозольні гранати “К-51” на позиції захисників України на Донеччині

14 Листопада 2022 13:33
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війна

Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати “К-51”

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Як зазначається, декілька таких гранат з дрона окупанти скинули на наших захисників на Донеччині.

“Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів після вибухів, прикордонники були змушені деякий час утримувати свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу”, – йдеться у повідомленні.


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