Прикордонники показали нові деталі контрнаступу в Харківській області

Українські прикордонники показали нові деталі контрнаступу в Харківської області, в результаті якого вдалося деокупувати значну кількість населених пунктів та вийти на кордон з РФ.

“Під час операції зі звільнення Харківщини українські військові відновили контроль над сотнями населених пунктів області”, – йдеться в повідомленні.

Під час контрнаступальних дій армія РФ втратила значну кількість особового складу, боєприпасів та військової техніки. У цих заходах брали участь і підрозділи українських прикордонників.

Військові розказали про хід бойових дій та про складнощі з якими стикались під час звільнення територій Харківської області.