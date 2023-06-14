Кримінал

Прокуратура оголосила підозру ідеологу “русского мира” Дугіну

14 Червня 2023 12:38
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прокуратура

Російському пропагандисту та ідеологу “русского мира” Олександру Дугіну оголосили підозру ” за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та публічні заклики до геноциду.

Про це повідомляє пресслужба ОГП.

“За даними слідства, підозрюваний публічно закликав та розповсюджував матеріали із закликами до зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, розпалював національну ворожнечу. Він також розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу”, – йдеться у повідомлені.

В ОГП повідомили, що з травня 2022 року пропагандист створював та поширював у забороненій в Україні соцмережі “Вконтакте” публікації, у яких закликав “освободить” всю Україну, а не тільки Херсон та Донбас. І разом з Росією та “освобождьонной” Україною створити “Новое государство, настоящую империю, с миссией и духом, православное царство”. Він також пропагував подальшу ескалацію війни.

Крім того, підозрюваний розповсюджував публікації із закликами знищити ворога – Україну та її мешканців до останнього, наносити ракетні удари по містам України, зокрема центру Києва.


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