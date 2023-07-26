Правоохоронці провели обшуки у нардепа Арістова, який відпочивав на Мальдіва

СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата України, який відпочивав на Мальдівах під виглядом “службового відрядження”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Розпочате кримінальне провадження стосується діючого заступника голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрія Арістова.

Встановлено, що у середині липня цього року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах.

“За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон, зокрема щодо терміну, мети та країни “службового відрядження” народного обранця”, – повідомили в СБУ.

Наразі підтверджено, що у липні цього року депутат з робочим візитом виїхав на три дні до сусідньої європейської країни.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми – до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила закордонний паспорт народного обранця, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

У межах кримінального провадження, розпочатого Генеральним прокурором за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (службового підроблення) триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.