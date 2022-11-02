Працівник Ізюмського палацу культури збирався організувати “свято держпрапора РФ”

33-річному керівнику-художнику “Ізюмського міського палацу культури” прокуратура повідомила про підозру через зайняття посади під час окупації.

Підозру на сайті Офісу Генпрокурора розмістили 31 жовтня.

За даними слідства, чоловік добровільно погодився співпрацювати з окупантами, й обійняв посаду “начальника відділу культури, молоді й спорту” в “адміністрації”, що створили росіяни.

Чоловік організовував в окупованому Ізюмі низку свят, зокрема, свято держпрапора РФ, йдеться у тексті підозри.

В прокуратурі також оприлюднили повістки про виклик підозрюваному, його чекають у слідчих 3, 4 та 5 листопада. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.