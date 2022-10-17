ППО з вечора знищила 37 із 43 дронів-камікадзе, які атакували Україну

Українська протиповітряна оборона знищила 37 із 43 (приблизно 86%) дронів-камікадзе Shahed-136, які атакували Україну з вечора 16 жовтня до ранку 17 жовтня.

Про це в медіацентрі «Україна» та в етері телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, всі дрони летіли з південного напрямку. Щоб їх знищити, ЗСУ залучили всі наявні сили та засоби, зокрема авіацію і зенітні ракетні комплекси. Ігнат каже, що ціль не є такою складною, як боялися раніше, а із находженням додаткових засобів ППО показник збитих дронів буде лише збільшуватися.

Речник Повітряних сил також закликав людей не намагатися збивати «Шахеди» стрілецькою зброєю: «Дайте військовим робити свою роботу. Не потрібно з вікна шмаляти, тому що кулі в густонаселених містах повертаються потім на голову людей».

Ігнат розповів, що за декілька останніх тижнів на півдні України знищили 100 іранських дронів: 96 Shahed-136 та 4 Mohajer.