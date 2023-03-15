Перший епізод справи «Роттердам+» скерували до суду

До суду скерували перший епізод справи «Роттердам+»: шістьох людей обвинувачують у завданні споживачам електроенергії збитків на понад 19 мільярдів гривень протягом 2016-2017 років.

Про це повідомляють САП та НАБУ.

Обвинувачення стосуються посадовців, які на момент вчинення злочину обіймали посади:

голови Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

члена НКРЕКП;

начальника відділу НКРЕКП;

керівника управління НКРЕКП;

заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператора ринку теплогенерації України;

директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх обвинувачених кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

За версією слідства, у так звану формулу «Роттердам+», яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі.

Як вказує НАБУ, у результаті використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі переплатили понад 19 мільярдів гривень, що підтверджується висновками експертиз. Так, прокурор також заявив цивільний позов про відшкодування державі шкоди на суму 19,357 млрд гривень.

Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 роках, розслідували в окремому провадженні.

Як вказують слідчі, ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки.

«Спочатку регулятор не погоджувався, розуміючи абсурдність включення витрат на транспортування до тарифу, проте в березні 2016 року на зазначену пропозицію пристав», — зазначають у НАБУ.

Слідчі називають справу «Роттердам+» унікальною. По-перше, через її складність — аналіз 1200 складових формули, сотні тисяч аркушів досліджених документів, десятки обшуків та понад півсотні допитів. По-друге — через загальний розмір завданої шкоди (39,9 млрд грн) та її масштаб. Окрім того, попри переконання детективів у наявності вичерпних доказів, справу «Роттердам+» декілька разів закривали.