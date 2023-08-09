Кримінал

Переселенку з Донеччини підозрюють у шпигуванні для ворога на Житомирщині

9 Серпня 2023 10:16
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сбу

СБУ затримала жінку, яка, ймовірно, шукала ремонтні бази Збройних Сил України на території Житомирської області, у тому числі іноземного виробництва.

Про це інформує Служба безпеки України.

Слідство встановило, що зловмисниця – переселенка з Донеччини, яка навесні переїхала до Житомирщини. Після цього жінка вийшла на російські спецслужби та запропонувала свою допомогу.

“Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі “Однокласники”, де вона викладала антиукраїнські пости. Так, під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора. Як встановило розслідування, незнайомцем виявився представник російської воєнної розвідки”, – пояснюють у пресслужбі.

За даними правоохоронців, ворог обіцяв за виконання завдань безперешкодне оформлення російського паспорта та допомогу з переїздом до РФ.

Спочатку фігурантка, ймовірно, передавала всю зібрану інформацію спецслужбі через закриті чати у месенджері, а згодом її перевели на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

СБУ затримала переселенку за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни. Під час обшуків виявлено телефони, які використовувалися для комунікації з агресором.

Зловмисниці повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Їй загрожує довічне ув’язнення.


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