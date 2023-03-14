Кримінал

ООН оприлюднила жахливу статистику втрат серед цивільного населення в Україні через дії Росії

14 Березня 2023 07:53
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війна

З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна атака Російської Федерації, до 12 березня 2023 року ООН зафіксувала 21 965 втрат серед цивільного населення країни: 8 231 загиблих і 13 734 поранених.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Серед них:

  • 17 619 втрат (6 372 убитих і 11 247 поранених) на території, контрольованій Україною, коли сталися втрати;
  • 4346 (1859 загиблих та 2487 поранених) – на окупованій Російською Федерацією території на момент втрат.

В ООН вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.


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