ООН оприлюднила жахливу статистику втрат серед цивільного населення в Україні через дії Росії

З 24 лютого 2022 року, коли почалася широкомасштабна збройна атака Російської Федерації, до 12 березня 2023 року ООН зафіксувала 21 965 втрат серед цивільного населення країни: 8 231 загиблих і 13 734 поранених.

Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Серед них:

17 619 втрат (6 372 убитих і 11 247 поранених) на території, контрольованій Україною, коли сталися втрати;

4346 (1859 загиблих та 2487 поранених) – на окупованій Російською Федерацією території на момент втрат.

В ООН вважають, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, було відкладено, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька область), Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька (Луганська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення.