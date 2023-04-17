Офіс Омбудсмена отримав десятки відео страт українських військових росіянами — Лубінець

Офіс Омбудсмена отримав десятки відео страт українських військових російськими окупантами. Про це Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтервʼю “Українській правді”.

“Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого (із російських солдатів-виконавців цих страт) вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання (вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами)”, – сказав Лубінець.

На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових із кількох причин.

По-перше, щоб “підтримувати градус антиукраїнської істерії” всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон ЗСУ (“Вони будуть так вбивати вас, якщо ви надумаєте здатися в полон”). По-третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу.