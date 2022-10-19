Кримінал

Обстріли Куп’янського району: поранені двоє рятувальників, пошкоджені три швидкі

19 Жовтня 2022 12:36
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Внаслідок обстрілу Куп’янського району Харківської області 19 жовтня поранення зазнали двоє співробітників ДСНС, коли поверталися з виклику. Також пошкоджені три спеціалізовані автівки екстреної меддопомоги.

Про це повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

“Ворог продовжую тероризувати мирне населення деокупованих територій Харківщини ракетними обстрілами. В результаті сьогоднішнього обстрілу понівечено три спеціалізованих автівки ЕМД, співробітники структурного підрозділу Центру, на щастя, без травм, але постраждали наші колеги — співробітники ДСНС”, — йдеться у повідомленні.

Як уточнив Суспільному речник обласного управління рятувальників Євген Василенко, двоє рятувальників отримали поранення, коли поверталися з виклику: “Їх шпиталізували, життю і здоров’ю нічого не загрожує”.


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