Кримінал

Нардепу Арістову вручили підозру

27 Липня 2023 19:54
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дбр, корупція

Правоохоронці вручили підозру народному депутату з фракції “Слуга народу” Юрію Арістову, якого в середині липня помітили на Мальдівах.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

27 липня генеральний прокурор повідомив про підозру народному депутату у внесенні службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України), підставою слугували матеріали розслідування ДБР та СБУ.

Працівники ДБР встановили, що народний депутат вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо терміну його перебування за кордоном, мети відрядження, країни перебування та часу повернення до України.

“Це було зроблено для відпочинку нардепа з його сім’єю в одному із готелів на території Мальдівської Республіки.

ДБР розслідує законність виїзду народного депутата на Мальдіви під час війни”, – зазначили в ДБР.


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