Кримінал

На окупованих територіях росіяни виселяють людей без російських паспортів — Маляр

19 Липня 2023 21:18
читать на русском →
окупація

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє про масове виселення з власних домівок громадян України на окупованих територіях. Загарбники вдаються до таких методів примусової паспортизації, аби забезпечити проведення “виборів” у вересні цього року.

“Так, російські окупаційні  адміністрації почали масово виселяти громадян України з їх будинків і квартир, під проводом нібито заборгованості за комунальні послуги. Це насамперед стосується людей, які не отримали паспорт громадян РФ. Зокрема, у Старобільську після виселення в такий спосіб законних власників житла туди заселяються громадяни РФ”, – повідомляє Маляр.

Також заступниця міноборони зазначає, що жителям Херсонської області окупаційна влада заборонила повертатися до своїх населених пунктів, якщо вони не мають паспортів РФ. Йдеться насамперед про людей, які терміново залишили власні домівки внаслідок підриву Каховської ГЕС. 

Загарбники, за словами Маляр, також вдаються до примусового переїзду громадян України до РФ або на тимчасово окуповану територію Криму.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
19 Липня 2023 19:57

США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на 1,3 млрд доларів

19 Липня 2023 18:34

“Зерновий коридор” не буде у безпеці, якщо ООН не почне працювати, – Зеленський
19 Липня 2023 18:30

РФ пригрозила вважати військовими цілями судна, що прямуватимуть до портів України
19 Липня 2023 17:44

Знайшовся ексглава СБУ Баканов, він став адвокатом
19 Липня 2023 17:04

“Те, що відбувається на фронті, це ганьба”: з’явилося звернення Пригожина до найманців у Білорусі

Останні новини
усі новини

Думки

Сергій ТРОНЬ

Нові криптопроєкти у світі – варіантів для вкладень дедалі більше

Александр КИРШ

Украина в НАТО вместо США,или Новое заявление Трампа

Александр КИРШ

“Вова, скажи дядям спасибо”

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

усі думки