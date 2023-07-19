На окупованих територіях росіяни виселяють людей без російських паспортів — Маляр

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляє про масове виселення з власних домівок громадян України на окупованих територіях. Загарбники вдаються до таких методів примусової паспортизації, аби забезпечити проведення “виборів” у вересні цього року.

“Так, російські окупаційні адміністрації почали масово виселяти громадян України з їх будинків і квартир, під проводом нібито заборгованості за комунальні послуги. Це насамперед стосується людей, які не отримали паспорт громадян РФ. Зокрема, у Старобільську після виселення в такий спосіб законних власників житла туди заселяються громадяни РФ”, – повідомляє Маляр.

Також заступниця міноборони зазначає, що жителям Херсонської області окупаційна влада заборонила повертатися до своїх населених пунктів, якщо вони не мають паспортів РФ. Йдеться насамперед про людей, які терміново залишили власні домівки внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Загарбники, за словами Маляр, також вдаються до примусового переїзду громадян України до РФ або на тимчасово окуповану територію Криму.