Кримінал

На Миколаївщині за ніч знищено 14 “шахедів”

20 Жовтня 2022 08:30
26
війна

У ніч на 20 жовтня над Миколаївською областю знищено 14 російських баражуючих боєприпасів “Shahed-136” іранського виробництва, які ще називають дронами-камікадзе.

Про це повідомляє Повітряне командування “Південь” Повітряних Сил Збройних Сил України.

“Вночі 20 жовтня російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе “Shahed-136”.

Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування “Південь”, по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України”, – йдеться у повідомлені.


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На Миколаївщині за ніч знищено 14 “шахедів”
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