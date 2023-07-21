На Харківщині вперше засудили експоліціянта за держзраду

Червонозаводський районний суд Харкова виніс вирок колишньому правоохоронцеві, який співпрацював з росіянами під час тимчасової окупації Куп’янського району Харківської області. Його визнали винним у державній зраді.

Про це повідомляють пресслужби Харківської обласної прокуратури та Державного бюро розслідувань.

Прокурори в суді довели, що в червні 2022 року чинний сержант поліції добровільно перейшов на бік РФ та співпрацював з росіянами, які окупували Куп‘янськ. Спочатку чоловік обійняв посаду “тимчасового начальника групи конвойної служби”, а потім став “командиром одного з відділень охорони” окупаційної “міліції” в Куп’янську.

Однією з його основних задач було конвоювання незаконно затриманих місцевих. Як вказує ДБР, зокрема він охороняв учасників АТО/ООС. Зафіксовані випадки, коли чоловік бив та знущався із затриманих. Щомісячно за свою роботу експоліціянт отримував 70 тисяч рублів.

Суд визнав колишнього правоохоронця винним за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Його ув’язнили на 15 років з конфіскацією майна, а також позбавили звання “сержант поліції”. Під час засідання чоловік повністю визнав свою вину.