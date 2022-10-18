Кримінал

На Харківщині троє людей поранені внаслідок обстрілів РФ

18 Жовтня 2022 09:44
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війна

За добу з 17 по 18 жовтня у Куп’янському районі поранення внаслідок обстрілів зазнав 64-річний чоловік. Також до медиків звернулися ще двоє людей — вони були поранені раніше.

Про це вранці 18 жовтня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Протягом доби в Куп’янському районі з пораненнями госпіталізовано чоловіка 64-х років. Також вчора в Куп’янському та Чугуївському районах до медиків звернулися 2 чоловіків 74-х та 67-ми років, які отримали поранення раніше”, — повідомив Синєгубов.


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