На Харківщині десятьох колишніх поліцейських підозрюють у держзраді

Колишні правоохоронці, за даними слідства, в умовах воєнного стану перейшли на бік окупантів. Вони добровільно «обійняли посади» у «відділі поліції у місті Вовчанськ Харківської області».

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Під час проведення обшуків слідчі виявили та вилучили формений одяг поліції рф, символіку окупаційних військ, георгіївські стрічки, пропагандистські газети, зброю, зокрема незаконно вилучену в місцевого населення.

Наразі десятьом колишнім співробітникам Чугуївського районного управління поліції склали повідомлення про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк 15 років або довічно з конфіскацією майна.