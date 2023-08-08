На Донеччині викрили жіночу агентурну мережу

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала в Гірнику Донецької області російську агентурну мережу, що складалася з місцевих жінок і працювала одночасно на Федеральну службу безпеки РФ та на найманців групи “Вагнер”.

Трьох громадянок України та громадянку Росії викрито на державній зраді та несанкціонованому поширенні інформації про розміщення Збройних Сил України

Усі четверо російських агенток є мешканками Покровського району. Трьох із них затримали (зокрема, росіянку), четверта перебуває в РФ.

За даними СБУ, жінки були завербовані окупантами ще до 24 лютого 2022 року і перебували в “режимі очікування”.

За даними прокуратури, у серпні 2022 року громадянка України, яка до початку повномасштабного вторгнення РФ проживала у м. Гірнику Донецької області, а потім переїхала до держави-окупанта, погодилась на співпрацю зі своїм колишнім земляком – учасником групи “Вагнер”.

“Вагнерівцю”, а також представнику ФСБ РФ вона пообіцяла збирати розвідувальну інформацію на користь окупантів. Із цією метою жінка залучила трьох знайомих мешканок м. Гірника, одна з яких має російське громадянство.

Упродовж року трійця збирала та надсилала їй через Telegram текстові повідомлення, фото- та аудіофайли і скріншоти Google Maps щодо об’єктів у Покровському районі, де дислокувались українські військові. Також жінки повідомляли про напрямки руху техніки і озброєння ЗСУ й доповідали про результати вогневого ураження українських позицій.

Поплічниці окупантів намагалися виявити і “злити” агресору напрямки вильотів бойової авіації ЗСУ, у тому числі ударних гелікоптерів під Авдіївкою. Також їх цікавили маршрути переміщення важкої бронетехніки українських військ з прифронтових територій на передову.

Для збору розвідувальної інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських об’єктів.

Отримані дані українка, що живе в Росії, оперативно пересилала своїм кураторам.

Співробітники СБУ в результаті багатоетапної спецоперації затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих та встановили особу резидентки (старшої) ворожої групи, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до РФ і координувала агенток із території країни-агресора.

Під час обшуків за адресами проживання фігуранток виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою), ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада) і чч. 2, 3 ст. 114-2 ККУ (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України).